Ausblick: Academedia AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

28.08.25 07:01 Uhr
Academedia AB gibt am 29.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Academedia AB für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,01 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,45 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,18 Milliarden SEK gegenüber 4,72 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,27 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,05 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 19,08 Milliarden SEK, gegenüber 16,72 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net

