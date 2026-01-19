DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -1,9%Nas23.515 -0,1%Bitcoin78.560 -1,2%Euro1,1664 +0,1%Öl63,98 -0,3%Gold4.713 +0,9%
Ausblick: Banc of California stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

20.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Banc of California Inc
17,50 EUR -0,30 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Banc of California wird am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,369 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 289,4 Millionen USD – ein Minus von 36,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banc of California 453,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD, gegenüber 0,520 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,89 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net



01.02.2018Banc of California NeutralB. Riley FBR, Inc.
04.05.2017First PacTrust Bancorp OutperformFBR & Co.
26.01.2017First PacTrust Bancorp OutperformFBR & Co.
20.10.2016First PacTrust Bancorp Mkt PerformFBR & Co.
01.07.2016First PacTrust Bancorp Mkt PerformFBR Capital
04.05.2017First PacTrust Bancorp OutperformFBR & Co.
26.01.2017First PacTrust Bancorp OutperformFBR & Co.
01.02.2018Banc of California NeutralB. Riley FBR, Inc.
20.10.2016First PacTrust Bancorp Mkt PerformFBR & Co.
01.07.2016First PacTrust Bancorp Mkt PerformFBR Capital
28.05.2015First PacTrust Bancorp NeutralD.A. Davidson & Co.
