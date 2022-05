Carl Zeiss-Aktie: Umsatz und Gewinn trotz Lieferschwierigkeiten verbessert

Das Unternehmen profitierte dabei von einem soliden Anteil wiederkehrender Umsätze. Investitionen in Vertrieb & Marketing sowie in Forschung & Entwicklung dämpften indessen die Ergebnisentwicklung. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

Die Lieferkettensituation im Gerätegeschäft habe sich in den letzten Monaten weiter zugespitzt, unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs und der COVID-19-Lockdowns in China, so Carl Zeiss-Vorstandsmitglied Markus Weber.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten per Ende März auf 445,2 (Vj: 398,5) Millionen Euro, wie das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 102,9 (89,3) Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 (0,61) Euro. Analysten hatten mit einem Umsatz von 453 Millionen Euro und ein EBIT von 96 Millionen Euro gerechnet. Beim Ergebnis je Aktie lag die Prognose bei 0,71 Euro.

Auf Halbjahressicht stieg der Umsatz auf 885,4 (767,4) Millionen Euro bei einem EBIT von 177,3 (162,7) Millionen Euro. Der Auftragseingang stieg um 30,7 Prozent auf 1,062 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge lag bei 20,7 (21,2) Prozent und bereinigt bei 21,2 (21,4) Prozent. Das Ergebnis nach Steuern und Dritten lag bei 128,7 (100,6) Millionen Euro. Je Aktie wurden 1,44 (1,12) Euro verdient.

Die Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021/22 wurde bestätigt. Der Umsatz soll mindestens in Höhe des Marktwachstums zulegen. Eine Unsicherheit würden dabei die weiterhin angespannten globalen Lieferketten darstellen. Die EBIT-Marge soll sich im Geschäftsjahr 2021/22 weiter zwischen 19 und 21 (2020/21: 22,7) Prozent bewegen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec , Carl Zeiss Meditec