Ausblick bestätigt

Der Energiekonzern RWE hat im ersten Halbjahr wie erwartet deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum.

Werte in diesem Artikel

Grund dafür sind niedrigere Ergebnisbeiträge in den Segmenten Flexible Erzeugung und Energiehandel aufgrund gesunkener Energiepreise. Die Markterwartungen wurden jedoch übertroffen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Konzernebene lag im Berichtszeitraum bei 2,899 Milliarden Euro, nach 4,143 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das bereinigte EBIT fiel auf 1,928 (Vj: 3,189) Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten lag der Gewinn auf bereinigter Basis bei 1,362 Milliarden nach 2,378 Milliarden Euro im Vorjahr.

Analysten hatten mit einem bereinigten EBITDA von 2,822 Milliarden Euro gerechnet und einem bereinigten EBIT von 1,831 Milliarden. Der bereinigte Gewinn nach Dritten wurde am Markt mit 1,275 Milliarden Euro prognostiziert.

"Unsere Strategie 'Growing Green' zahlt sich aus - mehr als die Hälfte unseres bereinigten EBITDA lieferte bereits unser Geschäft mit Wind- und Solarenergie", sagte RWE-Vorstandschef Markus Krebber laut Mitteilung. "Unsere Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien erreichte ein Rekordniveau von 26 Terawattstunden und einen Anteil von 45 Prozent an der Gesamterzeugung."

Im Gesamtjahr 2024 rechnet der Konzern weiterhin mit einem Ergebnis am unteren Ende der ausgegebenen Zielspanne. Das bereinigte EBITDA wird mit 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro angepeilt. Beim bereinigten EBIT werden 3,2 bis 3,8 Milliarden Euro erwartet. Den bereinigten Nettogewinn sieht der Konzern bei 1,9 bis 2,4 Milliarden Euro. Die Dividende soll im laufen Jahr wie bereits angekündigt um 10 Cent auf 1,10 Euro angehoben werden.

Jefferies belässt RWE nach Zahlen auf 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat RWE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns habe zwar seiner Schätzung entsprochen, aber um 7 Prozent über der Konsensprognose gelegen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Im Detail sei dies wohl vor allem auf eine besser als erwartete Entwicklung in der flexiblen Stromerzeugung zurückzuführen, wo das Ebitda um 20 Prozent über dem Konsens gelegen habe. Teilweise konterkariert worden sei dies durch den Bereich Energie- und Rohstoffhandel, der hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei.

Im XETRA-Handel verliert die RWE-Aktie zeitweise 0,90 Prozent auf 32,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)/NEW YORK (dpa-AFX Broker)