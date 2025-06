RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 33,43 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,43 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 33,72 EUR. Bei 33,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 685.851 RWE-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 20,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,67 Prozent verringert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,17 EUR je RWE-Aktie belaufen.

