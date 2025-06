RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich RWE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,32 EUR.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 33,32 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,06 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 676.938 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2024 auf bis zu 35,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 16,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 15.05.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 6,39 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

