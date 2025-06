RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich RWE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 33,39 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,39 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 33,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 540.987 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,63 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,71 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,86 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,22 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 6,39 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

