RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich RWE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 33,28 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,28 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 33,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 278.947 RWE-Aktien.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,89 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,22 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 2,58 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

