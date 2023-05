Ausblick: Biosyent präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aktien in diesem Artikel Biosyent 5,70 USD

Biosyent wird am 26.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,130 CAD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,130 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,6 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,640 CAD je Aktie, gegenüber 0,440 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 33,2 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 27,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

