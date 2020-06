Ausblick: BMTC Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BMTC Group lässt sich am 08.06.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BMTC Group die Bilanz zum am 31.01.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,370 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,340 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll BMTC Group nach der Prognose von 1 Analyst 175,8 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 174,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,940 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,05 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 722,5 Millionen CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 740,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net