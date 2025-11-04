Ausblick: Bouygues Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Bouygues Un präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,329 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 17,41 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,45 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,666 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 66,43 Milliarden USD, gegenüber 61,39 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bouygues Un
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bouygues Un
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh
Analysen zu Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh
Keine Analysen gefunden.