Ausblick: Bouygues Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

04.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh
7,75 EUR -0,10 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen

Bouygues Un präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,329 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 17,41 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,666 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 66,43 Milliarden USD, gegenüber 61,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

