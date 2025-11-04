Ausblick: Bouygues Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bouygues Un präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,329 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 17,41 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,666 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 66,43 Milliarden USD, gegenüber 61,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net