Ausblick: Corebridge Financial präsentiert Quartalsergebnisse
Corebridge Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie gegenüber -2,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,76 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 145,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,94 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,54 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,29 Milliarden USD, gegenüber 18,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
