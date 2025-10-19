DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Erste Schätzungen: Corebridge Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

19.10.25 06:21 Uhr
Corebridge Financial wird voraussichtlich am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 1,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 151,18 Prozent auf 4,87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Corebridge Financial noch 1,94 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,57 USD im Vergleich zu 3,72 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 18,56 Milliarden USD, gegenüber 18,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

