Ausblick: Cracker Barrel Old Country Store stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cracker Barrel Old Country Store veröffentlicht am 04.06.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2019 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,07 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,03 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 1,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 735,0 Millionen USD gegenüber 721,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,01 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,23 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 3,06 Milliarden USD, gegenüber 3,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net