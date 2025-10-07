Ausblick: Dustin Group AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dustin Group AB wird am 08.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,005 SEK gegenüber -0,110 SEK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Dustin Group AB mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,77 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,075 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 0,080 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 20,30 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 21,48 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.net