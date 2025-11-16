Ausblick: Full Truck Alliance Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Full Truck Alliance Company wird am 17.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,12 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 422,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,44 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,410 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,82 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

