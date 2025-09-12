Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
HAIN CELESTIAL GROUP äußert sich am 15.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass HAIN CELESTIAL GROUP im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,034 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 USD je Aktie gewesen.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 372,1 Millionen USD gegenüber 418,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,14 Prozent.
Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,142 USD, gegenüber -0,840 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,57 Milliarden USD im Vergleich zu 1,74 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
