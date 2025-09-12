DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.657 -0,2%Euro1,1727 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

14.09.25 07:01 Uhr
HAIN CELESTIAL GROUP INC.
1,79 EUR
HAIN CELESTIAL GROUP äußert sich am 15.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass HAIN CELESTIAL GROUP im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,034 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 372,1 Millionen USD gegenüber 418,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,14 Prozent.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,142 USD, gegenüber -0,840 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,57 Milliarden USD im Vergleich zu 1,74 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
17.05.2019HAIN CELESTIAL GROUP Peer PerformWolfe Research
10.05.2019HAIN CELESTIAL GROUP BuyMaxim Group
08.02.2019HAIN CELESTIAL GROUP BuyMaxim Group
08.11.2018HAIN CELESTIAL GROUP BuyMaxim Group
05.06.2018HAIN CELESTIAL GROUP BuyDeutsche Bank AG
