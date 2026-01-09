DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.822 +0,1%Euro1,1637 ±0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Ausblick: HCL Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

11.01.26 07:01 Uhr
HCL Technologies wird am 12.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 27 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,43 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HCL Technologies noch 16,94 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 34 Analysten ein Plus von 11,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 332,42 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 298,90 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen von 43 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 64,08 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 64,16 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 43 Analysten von durchschnittlich 1.284,57 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 1.170,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

