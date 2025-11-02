DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.219 +0,4%Euro1,1543 ±0,0%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Ausblick: Hologic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

02.11.25 07:01 Uhr
Hologic IncShs
63,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Hologic wird sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,10 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,74 Prozent erhöht. Damals waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hologic in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden USD im Vergleich zu 987,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,32 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 4,09 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

01.08.2019Hologic BuyNeedham & Company, LLC
02.05.2019Hologic BuyNeedham & Company, LLC
31.01.2019Hologic BuyNeedham & Company, LLC
09.10.2018Hologic NeutralUBS AG
01.08.2018Hologic BuyNeedham & Company, LLC
01.08.2019Hologic BuyNeedham & Company, LLC
02.05.2019Hologic BuyNeedham & Company, LLC
31.01.2019Hologic BuyNeedham & Company, LLC
01.08.2018Hologic BuyNeedham & Company, LLC
03.05.2018Hologic BuyNeedham & Company, LLC
09.10.2018Hologic NeutralUBS AG
03.05.2018Hologic HoldCanaccord Adams
03.08.2017Hologic Sector PerformRBC Capital Markets
28.04.2016Hologic HoldNeedham & Company, LLC
07.01.2016Hologic Equal WeightBarclays Capital
30.07.2015Hologic UnderweightBarclays Capital
07.01.2015Hologic UnderweightBarclays Capital

