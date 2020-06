Ausblick: Invesco Mortgage Capital präsentiert Quartalsergebnisse

Invesco Mortgage Capital präsentiert in der am 22.06.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2020 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,273 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Invesco Mortgage Capital 0,470 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Invesco Mortgage Capital 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 105,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Invesco Mortgage Capital 74,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,688 USD im Vergleich zu 1,92 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 360,4 Millionen USD, gegenüber 306,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net