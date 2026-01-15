DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -3,6%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.340 ±0,0%Euro1,1607 ±-0,0%Öl63,52 -0,6%Gold4.607 -0,2%
Ausblick: Jindal Saw gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

16.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jindal Saw Ltd Registered Shs
160,35 INR -1,00 INR -0,62%
Charts|News|Analysen

Jindal Saw wird am 16.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,00 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jindal Saw noch 7,96 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 43,10 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,71 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,55 INR, gegenüber 27,31 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 182,32 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 206,94 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

