Ausblick: Kimball Electronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Kimball Electronics präsentiert in der am 13.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,185 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 38,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kimball Electronics in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 333,2 Millionen USD im Vergleich zu 430,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,933 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,810 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,71 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
