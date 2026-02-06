DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.613 ±-0,0%Euro1,1809 ±0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Ausblick: Kjell Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

08.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kjell Group AB Registered Shs
0,89 EUR -0,08 EUR -8,26%
Charts|News|Analysen

Kjell Group Registered wird am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,091 SEK gegenüber 0,400 SEK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 720,0 Millionen SEK gegenüber 773,4 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,117 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,500 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,40 Milliarden SEK, gegenüber 2,58 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

