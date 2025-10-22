DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,50 -0,8%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.367 -0,3%Euro1,1614 +0,1%Öl62,30 +1,0%Gold4.142 +0,4%
Ausblick: Lindsay gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

22.10.25 07:01 Uhr
Lindsay wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,14 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lindsay 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,23 Prozent auf 156,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lindsay noch 155,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,93 USD, gegenüber 6,01 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 679,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 607,1 Millionen USD generiert wurden.

Analysen zu Lindsay CorpShs

DatumRatingAnalyst
13.10.2017Lindsay HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.12.2016Lindsay HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.10.2016Lindsay SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.06.2016Lindsay SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.05.2016Lindsay NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
13.10.2017Lindsay HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.12.2016Lindsay HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
24.05.2016Lindsay NeutralSeaport Global Securities
01.04.2016Lindsay NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
28.01.2015Lindsay NeutralBoenning & Scattergood
10.10.2014Lindsay HoldGabelli & Co
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Lindsay SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.06.2016Lindsay SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.09.2015Lindsay SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
26.03.2015Lindsay SellMonness, Crespi, Hardt & Co.
08.12.2014Lindsay SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

