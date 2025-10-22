Ausblick: Lindsay gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Lindsay wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,14 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lindsay 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,23 Prozent auf 156,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lindsay noch 155,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,93 USD, gegenüber 6,01 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 679,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 607,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
