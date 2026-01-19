Ausblick: Live Oak Bancshares vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Live Oak Bancshares wird sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,564 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Live Oak Bancshares noch 0,220 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Live Oak Bancshares in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 150,4 Millionen USD im Vergleich zu 245,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD, gegenüber 1,69 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 572,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 944,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
