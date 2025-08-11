Ausblick: Madison Square Garden Entertainment verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Madison Square Garden Entertainment präsentiert am 13.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,437 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 150,3 Millionen USD gegenüber 186,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 19,22 Prozent.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,866 USD im Vergleich zu 2,97 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 938,0 Millionen USD, gegenüber 959,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net