Ausblick: Millrose Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Millrose Properties präsentiert am 23.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,643 USD aus. Im letzten Jahr hatte Millrose Properties einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 39,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 123,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 172,6 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,43 USD im Vergleich zu -1,480 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 587,4 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Millrose Properties
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Millrose Properties
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Millrose Properties Inc When Issued
Analysen zu Millrose Properties Inc When Issued
Keine Analysen gefunden.