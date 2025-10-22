Ausblick: Millrose Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Millrose Properties präsentiert am 23.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,643 USD aus. Im letzten Jahr hatte Millrose Properties einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 39,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 123,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 172,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,43 USD im Vergleich zu -1,480 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 587,4 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net