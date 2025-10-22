DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,50 -0,8%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.367 -0,3%Euro1,1614 +0,1%Öl62,30 +1,0%Gold4.142 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneinig - Hang Seng tiefrot -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an
Top News
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!

Ausblick: Millrose Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

22.10.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Millrose Properties Inc When Issued
33,05 USD 0,21 USD 0,64%
Charts|News|Analysen

Millrose Properties präsentiert am 23.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,643 USD aus. Im letzten Jahr hatte Millrose Properties einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 39,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 123,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 172,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,43 USD im Vergleich zu -1,480 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 587,4 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Millrose Properties

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Millrose Properties

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Millrose Properties Inc When Issued

DatumMeistgelesen
Wer­bung