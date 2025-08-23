Ausblick: NAPCO Security Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NAPCO Security Technologies lädt am 25.08.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,268 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 44,4 Millionen USD – ein Minus von 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NAPCO Security Technologies 50,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,14 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 175,3 Millionen USD, gegenüber 188,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net