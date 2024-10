Ausblick: Note A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel

Note A lässt sich am 14.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Note A die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,69 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,24 SEK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 792,0 Millionen SEK gegenüber 1,03 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,40 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 9,66 SEK aus. Im Vorjahr waren 11,04 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 3,84 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 4,24 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net