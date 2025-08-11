Ausblick: Organigram Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Organigram Global äußert sich am 13.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,011 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Organigram Global nach den Prognosen von 4 Analysten 68,0 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 65,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,1 Millionen CAD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,116 CAD, gegenüber -0,480 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 245,9 Millionen CAD im Vergleich zu 159,8 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
