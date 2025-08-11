DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,40 +3,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.191 -0,1%Euro1,1630 +0,1%Öl66,90 +0,3%Gold3.354 +0,3%
Ausblick: Organigram Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

12.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Organigram Global Inc Registered Shs
1,21 EUR -0,04 EUR -3,20%
Organigram Global äußert sich am 13.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,011 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Organigram Global nach den Prognosen von 4 Analysten 68,0 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 65,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,116 CAD, gegenüber -0,480 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 245,9 Millionen CAD im Vergleich zu 159,8 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

