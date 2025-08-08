DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.511 +1,5%Euro1,1635 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Ausblick: Protech Home Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

10.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Protech Home Medical Corp Registered Shs
2,13 USD -0,01 USD -0,47%
Charts|News|Analysen

Protech Home Medical lässt sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Protech Home Medical die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,069 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 57,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 83,1 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,261 USD im Vergleich zu -0,220 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 235,8 Millionen USD, gegenüber 334,6 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

