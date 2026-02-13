DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin59.332 +1,0%Euro1,1861 ±0,0%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Ausblick: Ratos (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

15.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ratos AB (A)
3,49 EUR -0,08 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen

Ratos (A) wird am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,340 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,710 SEK je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,41 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 42,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,75 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,760 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 20,69 Milliarden SEK, gegenüber 32,13 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

