Ausblick: REV Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
REV Group wird am 03.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,633 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 579,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei REV Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 616,2 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,72 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 2,41 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: REV Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf REV Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf REV Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu REV Group Inc Registered Shs
Analysen zu REV Group Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.06.2018
|REV Group Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|21.12.2017
|REV Group Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|17.03.2017
|REV Group Outperform
|BMO Capital Markets
|21.02.2017
|REV Group Hold
|Deutsche Bank AG
|21.02.2017
|REV Group Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.06.2018
|REV Group Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|21.12.2017
|REV Group Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|17.03.2017
|REV Group Outperform
|BMO Capital Markets
|21.02.2017
|REV Group Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|21.02.2017
|REV Group Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.02.2017
|REV Group Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für REV Group Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen