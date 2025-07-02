Ausblick: REV Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

REV Group wird am 03.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,633 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 579,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei REV Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 616,2 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,72 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 2,41 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net