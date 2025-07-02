DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,25 +1,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.256 +1,2%Euro1,1696 -0,1%Öl68,43 +0,4%Gold3.495 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Märkte uneins -- Tesla will eigene Umweltbilanz verbessern -- Disney, Biogen, Ford im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025 Börsenspiel Trader 2025
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis? NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: REV Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

02.09.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
REV Group Inc Registered Shs
44,80 EUR 3,00 EUR 7,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

REV Group wird am 03.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,633 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 579,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei REV Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 616,2 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,72 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 2,41 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: REV Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf REV Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf REV Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu REV Group Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu REV Group Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
07.06.2018REV Group BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.12.2017REV Group BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
17.03.2017REV Group OutperformBMO Capital Markets
21.02.2017REV Group HoldDeutsche Bank AG
21.02.2017REV Group BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
07.06.2018REV Group BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.12.2017REV Group BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
17.03.2017REV Group OutperformBMO Capital Markets
21.02.2017REV Group BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.02.2017REV Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst
21.02.2017REV Group HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für REV Group Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen