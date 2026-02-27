DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.637 -0,1%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Ausblick: Senseonics legt Quartalsergebnis vor

01.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Senseonics Holdings Inc Registered Shs
6,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Senseonics wird sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,435 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,75 Prozent verringert. Damals waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Senseonics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,463 USD im Vergleich zu -2,400 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 35,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 22,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net

