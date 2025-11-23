Ausblick: StoneX Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

StoneX Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

StoneX Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 96,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,77 USD je Aktie, gegenüber 5,31 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 3,96 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 99,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net