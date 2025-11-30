DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.386 +0,1%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Ausblick: Vestis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

30.11.25 07:01 Uhr
Vestis veröffentlicht am 01.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,057 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vestis -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 678,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,160 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,70 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,81 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

