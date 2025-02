Ausblick vorsichtig

KION zahlt seinen Aktionären nach dem deutlich höheren Ergebnis 2024 mehr Dividende.

Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Ausschüttung auf 0,82 Euro von 0,70 Euro je Aktie steigen. Der Ausblick für das neue Gesamtjahr, das KION als ""Brückenjahr" bezeichnet, ist zurückhaltend.

Angesichts eines volatilen geopolitischen und makroökonomischen Umfelds dürfte der Umsatz 2025 zwischen 10,9 Milliarden und 11,7 Milliarden Euro liegen. Den bereinigten operativen Gewinn (EBIT) erwartet KION zwischen 720 Millionen und 870 Millionen Euro.

Vergangenes Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,5 Milliarden und ein bereinigtes EBIT von 917,2 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag, wie bereits seit Anfang Februar bekannt, bei 8,0 Prozent nach 6,9 Prozent im Vorjahr.

KION-Aktien drehen nach Frührally ins Minus - Umsatzziel relativiert

Die Aktien von KION haben am Donnerstag ihre anfängliche Kursrally nicht halten können und sind am Nachmittag via XETRA ins Minus gerutscht. Die KION-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise 0,59 Prozent auf 40,20 Euro. Im frühen Geschäft waren sie nach der Bekanntgabe ausführlicher Jahreszahlen und eines Ausblicks auf 2025 zeitweise um mehr als 6 Prozent nach oben gesprungen.

Zur Begründung der abbröckelnden Kurse verwiesen Händler unter anderem auf Aussagen von Finanzvorstand Christian Harm auf einer Analysten-Telefonkonferenz. Der Finanzchef hatte eingeräumt, dass das obere Ende der Umsatzzielspanne für 2025 nur erreichbar sei, wenn der Markt stärker wächst als momentan angenommen.

