Ausblick: Xbrane Biopharma Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Xbrane Biopharma Registered lädt am 20.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -1,490 SEK gegenüber -3,750 SEK im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 49,86 Prozent auf 33,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 15,00 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -27,500 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 133,9 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 198,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
