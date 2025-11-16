DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.503 +0,4%Euro1,1619 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Amazon 906866 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Ausblick: XPeng A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

16.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
XPeng Inc Registered Shs -A- Reg S
10,94 EUR -0,56 EUR -4,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

XPeng A lässt sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird XPeng A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,386 HKD gegenüber -1,040 HKD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 22,16 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 101,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,99 Milliarden HKD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 33 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,110 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,320 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt von insgesamt 88,88 Milliarden HKD aus im Gegensatz zu 44,31 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf XPeng A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf XPeng A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu XPeng Inc Registered Shs -A- Reg S

DatumMeistgelesen
Wer­bung