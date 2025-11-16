Ausblick: XPeng A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

XPeng A lässt sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird XPeng A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,386 HKD gegenüber -1,040 HKD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 22,16 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 101,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,99 Milliarden HKD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 33 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,110 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,320 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt von insgesamt 88,88 Milliarden HKD aus im Gegensatz zu 44,31 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net