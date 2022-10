Visa-Aktie vorbörslich im Plus: Visa verdient mehr - Erlöse gesteigert

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich höher -- Gewinn von Mercedes-Benz schießt hoch -- Deutsche Bank mit Milliardengewinn -- Alphabet-Bilanz enttäuscht -- PUMA, Microsoft, Visa, BASF im Fokus

AUDI rechnet in Europa mit sinkenden Verkäufen. INTERSHOP verbucht in den ersten neun Monaten Verlust. Reckitt Benckiser steigert Umsatz. Iberdrola meldet Gewinnsteigerung. Kompromiss im Streit um Cosco-Einstieg am Hamburger Hafen. Intel kann Mobileye-Aktien zu höherem Preis platzieren. UniCredit hebt Gewinnprognose an. Symrise schraubt Wachstumsprognose erneut hoch.