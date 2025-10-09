DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.355 +0,1%Top 10 Crypto17,29 +1,3%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.872 -1,2%Euro1,1645 +0,1%Öl65,93 -0,2%Gold4.038 ±-0,0%
Außenminister beraten in Paris über Gaza-Friedensplan

09.10.25 05:49 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Über die Umsetzung des US-Friedensplans für Gaza beraten Außenminister europäischer, arabischer und weiterer muslimischer Staaten am Donnerstag (17.00 Uhr) in Paris. Für Deutschland reist Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) zu dem Treffen, bei dem über konkrete Schritte zur Lösung des Konflikts sowie zur Unterstützung und zum Wiederaufbau nach einem Kriegsende beraten werden soll.

Wer­bung

Beteiligt sind auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, Ägypten, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Saudi-Arabien sowie Indonesien, Kanada und die Türkei. Auch US-Außenminister Marco Rubio soll dabei sein.

"Viele Staaten sind bereit, sich dafür einzusetzen, dass der US-Friedensplan gelingt und aus der Hoffnung auf Frieden schnell Wirklichkeit wird", erklärte Wadephul in Berlin. "Dafür darf von Gaza keine Gefahr mehr für Israel ausgehen, und dafür brauchen die Menschen im Gazastreifen neben der dringenden humanitären Versorgung vor allem eine politische und wirtschaftliche Perspektive", sagte Wadephul vor dem Abflug zu einem Westbalkantreffen in Belfast, von wo aus er zu der Pariser Konferenz weiterreist.

"Deutschland ist bei humanitärer Hilfe, Stabilisierung und Wiederaufbau ein international gefragter Partner. Wir stehen bereit, gemeinsam mit internationalen Partnern unseren Beitrag zu leisten. Dazu und zu weiteren Schritten werden wir uns in Paris abstimmen", sagte Wadephul./evs/DP/men