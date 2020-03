Airbus-Aktie fällt: Airbus kassiert wegen Pandemie Ausblick und Dividenvorschlag

Auch den Dividendenvorschlag für das vergangene Geschäftsjahr nahm der europäische Boeing -Rivale zurück. Airbus begründete das mit der Unbeständigkeit der Lage, der begrenzten Visibilität und der Notwendigkeit, die Liquidität zu sichern. Die aktuelle Situation und die Auswirkungen auf das Geschäft, die Kunden, Lieferanten und die Branche insgesamt würden weiter bewertet.

"Unsere erste Priorität ist der Schutz der Menschen und die Unterstützung der weltweiten Bemühungen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen", sagte Airbus-CEO Guillaume Faury. "Wir sichern auch unser Geschäft ab, um die Zukunft von Airbus zu schützen und sicherzustellen, dass wir zu einem effizienten Betrieb zurückkehren können, sobald sich die Lage erholt."

Die Aktionäre sollten für 2019 ursprünglich eine Dividende von 1,80 Euro je Aktie erhalten. Damit hätte Airbus insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro ausgeschüttet. Auch die freiwillige Aufstockung der Rentenfinanzierung wurde ausgesetzt. Der Konzern sicherte sich zudem eine neue Kreditfazilität im Volumen von 15 Milliarden Euro. Die verfügbare Liquidität belaufe sich jetzt auf etwa 30 Milliarden Euro.

Mit diesen Entscheidungen verfügt das Unternehmen über eine beträchtliche Liquidität, die den zusätzlichen Bedarf an Bargeld im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu bewältigen, teilte Airbus mit und kündigte mögliche weitere Maßnahmen zur Verringerung des Kapitalbedarfs an.

Da alle Fluggesellschaften weltweit ihr Flugangebot wegen der Pandemie fast vollständig gestrichen oder den Betrieb ganz eingestellt haben, verhandeln sie mit Airbus und auch mit anderen Herstellern über mögliche Verschiebungen oder auch die Stornierung von Flugzeugbestellungen.

So reagiert die Airbus-Aktie

Die Anleger des Flugzeugbauers Airbus müssen am Montag den nächsten Rückschlag einstecken. Via XETRA ging es im frühen Handel 11,74 Prozent auf 56,10 Euro bergab, nachdem sie an den vergangenen beiden Tagen zu einem Erholungsversuch angesetzt hatten. Zuletzt notierten die Papiere dann noch 2,45 Prozent schwächer bei 62,00 Euro. Im Zuge der Corona-Krise haben sie sich seit Mitte Februar noch immer in etwa halbiert, auch wenn sie am Freitag auf XETRA um mehr als 17 Prozent nach oben gesprungen waren.

Der Flugzeugbauer ist der nächste Großkonzern, der wegen der Pandemie seine Prognose für das laufende Jahr streicht. Außerdem wird der Dividendenvorschlag für 2019 zurückgenommen. Gemeinsam mit einer neuen Kreditlinie soll dies dem Unternehmen Liquidität sichern. Laut einem Börsianer waren dringende Maßnahmen nötig, da Airbus offentsichtlich schon im dritten Krisenmonat Probleme bekomme. Wie der Konzern mitteilte, verfügt er nun über ungefähr 30 Milliarden Euro an liquiden Mitteln.

Etwas ermutigend ist aber die Nachricht, dass die unterbrochene Produktion in Frankreich und Spanien vom Montag an teilweise wieder aufgenommen werden soll. Um dies zu ermöglichen, habe Airbus neue Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das vorbörsliche Minus bei den Airbus-Papieren fiel am Montag geringer aus als am Gesamtmarkt.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

