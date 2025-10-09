DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.355 +0,1%Top 10 Crypto17,29 +1,3%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.872 -1,2%Euro1,1645 +0,1%Öl65,93 -0,2%Gold4.038 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street letztlich überwiegend freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Top News
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Bei Kfz-Versicherung sparen: So umgehen Senioren höhere Beiträge Bei Kfz-Versicherung sparen: So umgehen Senioren höhere Beiträge
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Autoindustrie: Merz berät mit Branchenvertretern

09.10.25 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) lädt an diesem Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin zu einem sogenannten Automobildialog. Teilnehmen sollen Vertreter von Herstellern und Zulieferern, Verbänden und Gewerkschaft sowie der Bundesländer mit Autoindustrie.

Wer­bung

Die Autobranche hat mit einer Absatzflaute, Konkurrenz aus China, dem Wandel zur E-Mobilität und EU-Vorgaben zur Verringerung der CO2-Emissionen zu kämpfen. Dazu kommen höhere Zölle für US-Importe. Viele Unternehmen melden Gewinneinbrüche, fahren einen Sparkurs und bauen Stellen ab.

Bei dem zweistündigen Gespräch soll es nach Regierungsangaben um gemeinsame Lösungen gehen, um die Autoindustrie erfolgreich für die Technologien der Zukunft aufzustellen. Es gelte, Arbeitsplätze zu sichern und Klimaziele zu erreichen, hieß es.

Nach dem Treffen will Merz gemeinsam mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, und der IG-Metall Vorsitzenden Christiane Benner über mögliche Ergebnisse informieren./hrz/DP/men