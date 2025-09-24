Aytu BioPharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aytu BioPharma hat am 23.09.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -2,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,1 Millionen USD.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,160 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Aytu BioPharma ein Ergebnis je Aktie von -2,860 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 66,38 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 81,00 Millionen USD in den Büchern gestanden.

