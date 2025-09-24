DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,6%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.068 -1,5%Euro1,1751 +0,1%Öl69,03 -0,1%Gold3.739 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester-- US-Börsen letzlich tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Ethereum-Staking: Was steckt dahinter - und wie funktioniert es? Ethereum-Staking: Was steckt dahinter - und wie funktioniert es?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Aytu BioPharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

25.09.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aytu BioPharma Inc Registered Shs
2,42 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Aytu BioPharma hat am 23.09.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -2,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,1 Millionen USD.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,160 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Aytu BioPharma ein Ergebnis je Aktie von -2,860 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 66,38 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 81,00 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Aytu BioPharma und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aytu BioPharma

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aytu BioPharma

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aytu BioPharma Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung