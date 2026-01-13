BABY JOB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BABY JOB hat sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 27,18 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BABY JOB noch ein Gewinn pro Aktie von 23,06 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,07 Milliarden JPY gegenüber 756,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net