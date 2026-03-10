DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +2,5%Nas22.696 +1,4%Bitcoin59.247 +3,4%Euro1,1637 +0,9%Öl90,38 -3,2%Gold5.137 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreis im Blick: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Wall Street schließt fester -- HPE, Gabler, Lufthansa, TUI, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck Hot Stocks heute: Ölpreis-Schock und Eskalation im Golf - Angriffe auf Öl-Anlagen, Märkte unter Druck
Tesla-Aktie und autonomes Fahren: 8 Milliarden Meilen und der Weg nach Europa Tesla-Aktie und autonomes Fahren: 8 Milliarden Meilen und der Weg nach Europa
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Baden-Württemberg: Amtszeit teilen? - Banaszak: 'Guter Witz'

09.03.26 22:33 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen Co-Vorsitzende Felix Banaszak hat den Vorschlag aus der CDU nach einer Teilung der Ministerpräsidentenamtszeit in Baden-Württemberg klar zurückgewiesen. "Jens Spahn ist ja immer für einen guten Witz zu haben", sagte Banaszak in der ARD-Sendung "Hart aber fair" über den Vorstoß des Unionsfraktionschefs. Der Wahlkampf sei vorbei. Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir habe das stärkste Wahlergebnis erzielt.

Wer­bung

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) entgegnete: "Der Wähler hat Gleichgewicht gewählt, und diese Balance müssen Sie respektieren."

Patt bei Mandaten im Landtag

Bei der Wahl am Sonntag hatten die Grünen mit 30,2 Prozent knapp Platz eins erreicht - vor der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag kommen aber beide Fraktionen auf jeweils 56 Mandate. Zunächst hatte Unionsfraktionschef Spahn angesichts der Pattsituation eine Teilung der Amtszeit des Ministerpräsidenten ins Spiel gebracht.

Banaszak erinnerte im Zusammenhang mit Spahns Vorschlag an den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der nach der Bundestagswahl 2005 seine Niederlage zunächst nicht akzeptieren wollte. Voigt sprach dagegen von einer spannenden Idee. "Aber ich glaube, es geht jetzt erstmal darum, über Inhalte zu reden."/bf/DP/mis