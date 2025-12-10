DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.571 -0,2%Euro1,1628 ±0,0%Öl62,01 -0,2%Gold4.206 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Was Influencer steuerlich bei Affiliate-Links beachten müssen Was Influencer steuerlich bei Affiliate-Links beachten müssen
Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Bahn-Aufsichtsrat beschäftigt sich mit Stuttgart 21

10.12.25 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn beschäftigt sich am Mittwoch auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr unter anderem mit einer neuen Konzernstruktur sowie mit der verspäteten Inbetriebnahme des Großprojekts Stuttgart 21.

Wer­bung

Im November wurde bekannt, dass auch die für Ende 2026 geplante Teileröffnung des neuen Tiefbahnhofs in der baden-württembergischen Landeshauptstadt nicht zu halten sein wird. Ein neues Eröffnungsdatum gibt es bisher nicht. Technische Probleme bei der Digitalisierung und beim Bau des Bahnhofs sind der Bahn zufolge der Grund für die erneute geplante Verschiebung.

Das Kontrollgremium muss zudem über eine Neuordnung des Konzerns unter der neuen Bahnchefin Evelyn Palla abstimmen. Die Managerin will insbesondere die Zentrale deutlich verschlanken und mehr Verantwortung in die Regionen abgeben, dorthin, wo Entscheidungen vor Ort getroffen werden müssen. Details will das Unternehmen am Donnerstag vorstellen./maa/DP/jha