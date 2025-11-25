DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +6,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.514 -0,1%Euro1,1514 -0,1%Öl63,14 -0,4%Gold4.142 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bahn baut rund um Stuttgart - Das müssen Fahrgäste wissen

25.11.25 06:12 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Pendlerinnen und Pendler müssen sich im Advent rund um Stuttgart für drei Wochen lang erneut auf größere Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Vom 1. bis 21. Dezember sorgen Bauarbeiten für Zugausfälle, Umleitungen und Verspätungen.

Wer­bung

Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, wird zwischen Bad Cannstatt und Untertürkheim an der Digitalisierung des Bahnknotens gearbeitet. Das hat Auswirkungen für den Fernverkehr in Richtung München. Es könnten nicht alle ICE- und EC-Linien in diese Richtung verkehren. Stattdessen gebe es ein stündliches Direktangebot zwischen den beiden Landeshauptstädten, so die Bahn. Diese Züge brauchen rund zehn Minuten länger. Außerdem werden einige ICE nach München an Stuttgart vorbeigeleitet und halten stattdessen in Esslingen. Die Gegenrichtung ist laut Bahn nicht betroffen.

Gesperrt wird laut Bahn auch die Strecke zwischen Bad Cannstatt und Fellbach, auf der neben der S-Bahn auch Regional- und Fernzüge in Richtung Nürnberg unterwegs sind. Fahrgäste der S-Bahn müssen zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen auf Ersatzbusse umsteigen.

Regionalverkehr in Richtung Aalen und Nürnberg stark betroffen

Die Regionalzüge zwischen Stuttgart und Nürnberg (RE 90) sowie Stuttgart und Crailsheim (MEX 90) werden umgeleitet. Die Regionalzüge der Linie MEX 13 fallen zwischen dem Hauptbahnhof und Waiblingen, die der Linie MEX 19 zwischen Hauptbahnhof und Winnenden aus. Der RE1 zwischen Stuttgart und Aalen fährt in dem Zeitraum überhaupt nicht. Auch der IC von Stuttgart nach Nürnberg wird gestrichen. Hier gibt es ebenfalls Ersatzbusse.

Wer­bung

Im Rahmen von Stuttgart 21 wird der Bahnknoten in Stuttgart zugleich als erster bundesweit komplett digitalisiert. Züge des Fern- und Regionalverkehrs sowie S-Bahnen sollen dann mit dem digitalen Zugsicherungssystem ETCS fahren - und zwar nur damit. Klassische Lichtsignale werden im Stuttgarter Bahnknoten nicht mehr verbaut.

Die Arbeiten gestalten sich aber komplizierter als gedacht, in der Präsentation für die jüngste Sitzung des Lenkungskreises hieß es, die Arbeiten seien weiterhin angespannt. Probleme bei der Digitalisierung sind auch ein Grund dafür, warum die Bahn kürzlich die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 auf unbestimmte Zeit verschob./dna/DP/zb