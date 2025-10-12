DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.109 +0,7%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Bahn: Einschränkungen zwischen Hannover und Hamburg

12.10.25 10:14 Uhr

HANNOVER (dpa-AFX) - Bahnreisende zwischen Hannover und Hamburg müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund einer Oberleitungsstörung bei Celle kommt es am heutigen Sonntag bis mindestens in die Nachmittagsstunden zu Umleitungen und Verspätungen von etwa einer halben Stunde im Fernverkehr der Deutschen Bahn, wie es auf der Homepage der Bahn hieß. Die Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle würden entfallen. Zudem fallen einzelne Züge zwischen Hamburg und Hannover beziehungsweise Bremen und Hannover aus.

In der Nacht mussten aufgrund der Störung bereits über 140 Passagiere aus einem Regionalzug bei Celle evakuiert werden. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde dabei eine Strecke von rund 500 Metern notdürftig ausgeleuchtet. Im Anschluss wurden die Fahrgäste in Kleingruppen zum Bahnsteigbereich des Celler Bahnhofes begleitet, wie die Feuerwehr informierte.

Einschränkungen gibt es auch auf den Linien RE2 und RE3/RB31 zwischen Uelzen und Hannover Hbf, wie die Eisenbahngesellschaft Metronom mitteilte. Reisende zwischen Hannover und Hamburg werden gebeten, alternative Verbindungen über Verden oder Bremen zu nutzen./sf/DP/zb