Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen
Top-News: Das war diese Woche wichtig

China belastetChina schickt Rüstungsriesen abwärts: Warum die Aktien von Rheinmetall und Co. an Wert verlieren

Rüstungstitel gehören am Mittwoch zu den Werten, die am deutschen Aktienmarkt am stärksten abgestraft werden. Das belastet die Aktien von Rheinmetall & Co.
Kaufempfehlungen KW 42Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

DAX aktuellSorgen um US-Kreditmarkt belasten: Kräftige Talfahrt lässt DAX unter 24.000-Punkte-Marke absacken

Annealing-QuantencomputerD-Wave Quantum-Aktie rutscht ab: Europa Vorstoß mit neuem Millionen-Vertrag

Anleger in WartestellungEuropean Lithium-Aktie vom Handel ausgesetzt: Wichtige Ankündigung voraus

KapitalschubEuropean Lithium-Aktie: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein

IPOTKMS-Aktie kommt: Was Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre vor dem Börsengang wissen müssen

Ende der Rally?Höhepunkt fast erreicht? Das sagen Analysten zur aktuellen Bitcoin-Entwicklung

Nach langen VerhandlungenNeues EU-Programm, Ukraine-Hoffnungen & Co.: So reagieren Aktien von HENSOLDT, RENK & Rheinmetall

Investieren leicht gemachtRenditekiller bei ETFs vermeiden - Experten verraten die besten Tipps

Selenskyj trifft TrumpAktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick nach neuen Rüstungszusagen an Ukraine

MilliardenwetteStärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold

Offizielles GütesiegelDroneShield-Aktie trotzdem in Rot: Britische Regierung zertifiziert Abwehrsystem

Start bis Ende 2026DroneShield-Aktie: Kann die EU-Drohnenabwehr für neuen Schwung sorgen?

PGZAktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in Rot: Joint Venture und Bundeswehr-Großauftrag im Fokus

US-GeldpolitikBitcoin könnte profitieren: Arthur Hayes rechnet mit Billionen-Geldflut unter Trump

Mögliche BodenbildungNEL-Aktie hebt ab - Kursflaute jetzt endgültig überwunden?

Neue KurskatalysatorenD-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs

KI-FokusAlibaba-Aktie dennoch in Rot: Starke Kaufempfehlung bekräftigt

InvestmentstrategieDiese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger

BlasengefahrNVIDIA-Aktie in Gefahr? Bank of England warnt vor scharfer Marktkorrektur im KI-Sektor

Crash-Gefahr?Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung

Zwei Seiten einer MedailleGold neben KI-Aktien wie NVIDIA im Höhenrausch - Analysten vermuten Absicherungsstrategie

Wertspeicher der ZukunftBitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030

RegTech im FokusDiginex-Aktie sackt dennoch ab: Neue KI-Plattform zur CO2-Bilanzierung

"Fettabbau-Medikament"Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic

US-WasserstoffpionierPlug Power-Aktie nach Analysten-Upgrade im Aufwind - Experten jedoch trotz starkem Kursplus uneins

InvestoreneventsPlug Power-Aktie tiefrot: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit

Erholung eingeleitetBASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt

DatenpowerNVIDIA-Aktie nach Gewinnen in Rot: Chipriese vernetzt Meta und Oracle mit neuer KI-Netzwerktechnologie

AbsatzrückgangBYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Auftrag erhaltenKI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal

